Получивший удар ножом полковник СКР умер, его убийца стоял на психучете

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ, получивший удар ножом при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, умер в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили источники ТАСС и телеканала «360». Ранее источник РИА «Новости» рассказал, что пострадавший находится в послеоперационной палате в тяжелом состоянии.

По сведениям ТАСС, сотрудник СКР полковник Владислав Капустин получил ранение в область сердца. В результате была задета аорта. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Позже Следственный комитет подтвердил гибель своего сотрудника. По его данным, полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Погибший в результате нападения сотрудник СКР Владислав Капустин, фото: СКР

Ранее Следственный комитет сообщил, что нападение на офицера было совершено в момент выполнения им служебных обязанностей по организации приема граждан.

В настоящее время нападавший задержан, с ним работают следователи, проводится его допрос. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ведомстве отметили, что задержанный вел себя неадекватно, в связи с чем в самое ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

По информации источника «Интерфакса», нападавший – 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Ранее он обращался в СКР и другие органы власти с различными жалобами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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