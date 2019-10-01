«Мне на помойке с матерью жить?»: зарезавший полковника СКР петербуржец раскрыл причину нападения

Напавший с ножом на сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина житель Санкт-Петербурга объяснил, почему совершил преступление. По данным издания Baza, у мужчины была обнаружена записка, из которой следует, что он безуспешно добивался возвращения жилья. Причиной нападения на полковника СКР могла стать жилищная проблема.

«Вот в записке написано. Судья сказала, что я прав, а им все равно. Мировой судья в Ленинграде сказала, что я прав. Есть постановление суда, а вы все равно заявление мое выкидываете с УВД-шниками вместе… Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить?», – заявил задержанный Сергей Григорьев на видео, опубликованном в твиттере издания. По его словам, мать его «вырастила, стояла в валенках торговала», отдавала ему все деньги, учила в институте. «И чего я теперь, буду у нее под юбкой прятаться? Ну, в суде разберемся», – заявил он.

Мать Григорьева в свою очередь рассказала, что ее сын направлял жалобы в СКР с просьбой разобраться с проблемами, возникшими при продаже их квартиры. «Там история странная получилась – его ввели в заблуждение по поводу продажи доли своей, он это отстаивал. Не хотел продавать, но был вынужден это сделать и просил разобраться», – приводит слова женщины РЕН ТВ. Мать задержанного добавила, что она была «вынуждена продать остальную долю».

Женщина подтвердила информацию Следственного комитета, что ее сын состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Она не исключила, что у мужчины мог произойти «срыв психики». Женщина рассказала, что ее сын проживал один и общался только с ней. Женщина допустила, что трагедии «можно было избежать, если бы с ним поговорили, сказали «да, мы разбираемся, что конкретно, еще раз напишите».

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Капустин был ранен ножом сегодня днем у проходной в здание ведомства в центре Москвы. Пострадавший скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Нападавший задержан.

СКР сообщал, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ведомстве отметили, что он «проявил неадекватность поведения», в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

СКР опубликовал видео с задержанием напавшего на следователя

СМИ уточнили, что нападавший – 39-летний житель Петербурга Сергей Григорьев. Отмечалось, что ранее он обращался в СКР и другие органы власти с различными жалобами.

Источник РИА «Новости» сообщал, что погибший работал с обращениями и жалобами граждан и не занимался расследованием преступлений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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