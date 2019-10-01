На следователя напали с ножом у входа в здание СКР в Москве

В Москве совершено нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ. Мужчину ударили ножом у проходной ведомства в Техническом переулке, сообщает СКР. Сотрудник ведомства получил ранение «при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан», отметили в Следственном комитете.

Пострадавший госпитализирован. Ему оказывают экстренную медицинскую помощь, говорится в сообщении ведомства.

Нападавший задержан. Сейчас с ним работают следователи. Подробности инцидента в Следственном комитете не уточняют.

По информации телеграм-канала Baza, в результате нападения пострадал полковник Владислав К. Он получил тяжелое ранение в область сердца. Сейчас его оперируют врачи.

В свою очередь, телеграм-канал «112» отмечает, что пострадавший успел дойти до проходной и сообщить, что его ударили ножом. Затем он потерял сознание и упал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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