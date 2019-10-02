Дело в отношении бывшего замглавы администрации Элисты ушло в суд

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Элисты. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в получении взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2018 года по июль 2019 года путем банковских переводов неоднократно получал от директора по капитальному строительству компании «ГТ Энерго» взятку за способствование в продлении срока разрешения на строительство тепловых сетей в Элисте, ускорение оформления права пользования земельными участками и выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего таким образом он получил 320 тыс. рублей.

Следователи провели обыски и допросили свидетелей из числа работников администрации города и других лиц, изучили изъятые документы, проанализировали детализации телефонных переговоров обвиняемого, наложили аресты на имущество обвиняемого на 1,5 млн рублей и на все его банковские счета.

Собранные доказательства послужили основанием для направления уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Элиста, Иван Гридин

Элиста. Другие новости 02.10.19

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