Экс-мэр Горно-Алтайска получил «условку» за ущерб бюджету в 125,5 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, а также с причинением тяжких последствий (ч.4 ст.159, ч.2, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Установлено, что Облогин, используя служебное положение, похитил принадлежащий муниципальному образованию автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму более 17 млн рублей, а также предоставил УК «Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб бюджету Горно-Алтайска на сумму более 107 млн рублей.

Приговором суда Облогину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 07.10.19

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