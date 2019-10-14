В Астрахани полицейские сфальсифицировали дело о наркопритоне

Трех оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Астрахани подозревают в фальсификации дела о создании наркопритона. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, полицейские, не имея реальных доказательств, изготовили документы, которые подтверждали причастность местного жителя к созданию наркопритона. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Информация о фальсификации была предоставлена региональным управлением ФСБ. В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемых к другим фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности граждан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 303 УК РФ «фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности». Расследование взял под свой контроль генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

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