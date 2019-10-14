В Красноярске двое до смерти избили мужчину и остались на свободе

Два жителя Красноярска избили мужчину, который от полученных повреждений скончался через несколько недель. При этом виновники находятся на свободе. Расправу они сняли на видео для публикации в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Двое мужчин поссорились по телефону с третьим, они приехали к нему домой и избили в подъезде, а затем завели в квартиру, где продолжили бить, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Потерпевший был госпитализирован. Врачи диагностировали отек мозга. 6 октября он скончался от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В связи со смертью потерпевшего дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

При этом подозреваемые находятся на свободе. Вопрос об их задержании и избрании в отношении них меры пресечения решается. В СКР уточнили, что дело было передано следователям только 10 октября.

Местные СМИ со ссылкой на знакомых погибшего сообщают, что избиение преступники снимали на видео, чтобы опубликовать в социальных сетях. По неподтвержденным данным, один из них является сыном адвоката, которая раньше была судьей. Вероятно, этим и объясняется то, что он все еще находится на свободе.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 14.10.19

Десятки детей заболели дизентерией в Нижнем Новгороде: закрыта школа. / В Приштине готовы объявить партию косовских сербов террористической организацией. / В Кургане следователи проверяют врачей, из-за которых ребенок впал в кому. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»