В Красноярске задержали избивших до смерти мужчину, снятое ими видео послужит доказательством

В Красноярске задержали двоих мужчин, которые избили знакомого 15 сентября. Мужчина скончался спустя три недели, все это время виновные находились на свободе. К делу приобщили видео расправы, которое сделали сами подозреваемые.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Двое мужчин поссорились по телефону с третьим, они приехали к нему домой и избили в подъезде, а затем завели в квартиру, где продолжили бить. Потерпевший был госпитализирован. Врачи диагностировали отек мозга. 6 октября он скончался от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В связи со смертью потерпевшего дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом двое друзей, избившие мужчину, находились на свободе.

По данным местных СМИ, мать одного из фигурантов этого дела – бывшая судья, а отец – глава Емельяновского поселкового совета депутатов. В СКР также уточнили, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В областном главе МВД России проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены причины, почему подозреваемым в избиении была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

«Приоритетной позицией Главного управления МВД России по Красноярскому краю остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

«Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений», – добавили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Кроме того, к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает версию следствия о причастности задержанных к преступлению. На кадрах – двое молодых людей с измазанными кровью лицами.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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