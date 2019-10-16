В Красноярске арестовали на два месяца забивших до смерти мужчину

Суд города Красноярска заключил под стражу двоих мужчин, избивших знакомого. От полученных травм потерпевший скончался, а виновники целый месяц находились на свободе. Жители города организовали акцию, чтобы привлечь внимание к этому делу.

«Сегодня суд города Красноярска, рассмотрев представленное следствием ходатайство и исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу о необходимости избрания в отношении Сергея Шмелева и Андрея Шилова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – сообщается на сайте СКР.

В ночь с 14 на 15 сентября двое красноярцев поссорились по телефону с третьим, они приехали к нему домой и избили в подъезде, а затем завели в квартиру, где продолжили бить. Потерпевший был госпитализирован. Врачи диагностировали отек мозга. 6 октября он скончался от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В связи со смертью потерпевшего дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом двое друзей, избившие мужчину, находились на свободе. Их задержали только спустя месяц после случившегося.

Мать одного из фигурантов этого дела Андрея Шилова – член коллегии адвокатов, ранее занимавшая должность судьи, а отец – глава Емельяновского поселкового совета депутатов. В СКР также уточнили, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Установлено, что Шилов в ночь убийства употреблял наркотики, он был в состоянии опьянения, когда его задерживали. При этом он не признает своей вины, а также сообщил суду, что у него двое малолетних детей. Второй арестованный Сергей Шмелев признал вину частично.

Тем временем, местные жители вышли на народный сход, передает портал tvk6.ru. Участники акции требуют передать дело на контроль в главное управление СК РФ и генпрокуратуру РФ, лишить адвокатской лицензии Людмилу Шилову, отправить в отставку отца преступника с должности главы совета депутатов, а также лишить Шилова родительских прав.

Расследование этого дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. В областном управлении СКР проводится внутренняя проверка, выясняют причины того, почему сотрудники ведомства не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс. Кроме того, проверку проводят в областном главке МВД России, выясняется, почему подозреваемым в избиении была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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