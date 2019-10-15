Московские следователи займутся делом об избиении мужчины в Красноярске

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат дело об избиении в Красноярске, которое закончилось смертью мужчины от побоев. Ход расследования главный следователь взял под свой контроль.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к этому жестокому преступлению лиц и привлечь их к ответственности в зависимости от роли и степени каждого в его совершении», – сообщается на сайте СКР.

Кроме того, центральный аппарат проверит действия сотрудников регионального управления СК, которые не отреагировали своевременно на сообщения о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины. «В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс», – добавили в пресс-службе.

В ночь с 14 на 15 сентября двое красноярцев поссорились по телефону с третьим, они приехали к нему домой и избили в подъезде, а затем завели в квартиру, где продолжили бить. Потерпевший был госпитализирован. Врачи диагностировали отек мозга. 6 октября он скончался от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В связи со смертью потерпевшего дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом двое друзей, избившие мужчину, находились на свободе. Их задержали только спустя месяц после случившегося.

По данным местных СМИ, мать одного из фигурантов этого дела – бывшая судья, а отец – глава Емельяновского поселкового совета депутатов. В СКР также уточнили, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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