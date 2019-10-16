Источник: глава Новочеркасска задержан за крупную взятку

Правоохранители задержали главу администрации города Новочеркасска в Ростовской области Игоря Зюзина. Высокопоставленный чиновник доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Градоначальника заподозрили в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник. Речь идет о сумме в 2,6 млн рублей. Другие подробности не уточняются.

Официальных комментариев от СКР пока не поступало.

Зюзин занял должность главы администрации Новочеркасска в 2017 году по результата конкурса. Ранее он занимал пост мэра города Зверево Ростовской области.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 16.10.19

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