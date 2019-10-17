Силовики задержали тамбовского вице-губернатора

Силовики провели в Тамбове спецоперацию, в ходе которой был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Задержание состоялось в среду, 16 октября, возле здания администрации. Обвинения чиновнику предъявлены пока не были.

Правоохранители пока никак не комментируют случившееся. По информации сайта администрации Тамбовской области, 46-летний Чулков с 2004 года также является председателем комитета по управлению имуществом области. Наблюдатели допускают, что чиновник замешан в коррупционной схеме с недвижимостью.

Тамбов, Иван Гридин

Тамбов. Другие новости 17.10.19

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