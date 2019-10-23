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Среда, 23 октября 2019, 12:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Начальник алтайской налоговой с подельником попались на взятке в 1,5 млн рублей

Начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю №14 и его знакомому предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС вступил в предварительный сговор со своим знакомым. После этого они ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска относительно налогообложения возглавляемой им организации.

Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов, если тот передаст взятку в размере более 3 млн рублей. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели 1,5 млн рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

В этот же день после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых – дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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