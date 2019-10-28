Суд отправил за решетку высших чиновников Дагестана

Суд вынес приговор бывшим врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову. Их обвиняли в особо крупной растрате, совершенной организованной группой (п.4 ст.160 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что чиновники похитили более 40 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Следователи установили, что реконструкцию здания по просьбе бывшего директора Дирекции государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева проводили рабочие. Здание было построено без привлечения средств из бюджета Дагестана. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на его строительство не проводился. Необходимой проектно-сметной документации также не было.

Лишь после окончания строительных работ и, зная, что выделение бюджетных средств не требуется, Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, на основании которых подконтрольной им компании «Град-Строй» были перечислены денежные средства за работы, которые эта организация не выполняла. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Гамидов и Юсуфов свою вину не признали. Вместе с тем в ходе предварительного следствия проведен ряд многочисленных судебных экспертиз, в том числе фонографические, которые подтвердили вывод о наличии в действиях Гамидова и Юсуфова умысла на хищение бюджетных средств.

Следователи арестовали недвижимое имущество фигурантов, среди которого многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Только общая кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества превышает 68 млн рублей. При обысках в домовладениях обнаружены и изъяты большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Кроме того, выяснилось, что громадный особняк Гамидова в его родовом селе Мекеги является самовольной постройкой. На эту недвижимость отсутствуют правоустанавливающие документы, и вполне возможно, что коммунальные услуги, электричество и водоснабжение попросту не оплачивались. Следователи отдельно проверят эти обстоятельства.

При обыске в доме были обнаружены два автомата Калашникова. «Примечательно, что при всем этом Гамидов позиционировал себя честным и принципиальным госслужащим, отстаивавшим интересы республики. Но факты говорят сами за себя», – отметили в пресс-службе СКР.

Решением суда Гамидову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, а Юсуфову – 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания обоих в колонии общего режима.

Отметим, что это только один эпизод преступлений, вменяемых Гамидову и Юсуфову. Следственный комитет также продолжает расследование иных эпизодов преступной деятельности Гамидова и его соучастников в рамках общего уголовного дела.

Кроме того, следователи установили, что в 2013 году Гамидов самовольно вынес постановление о предоставлении госгарантий ООО «Дагагрокомплекс» на общую сумму 1,3 млрд рублей. После их предоставления организация взятые на себя обязательства перед кредиторами не выполнила. В последующем Арбитражный суд Москвы вынес решения о взыскании с Дагестана в пользу кредитных организаций вышеуказанной суммы. Это повлекло причинение тяжких последствий, выразившихся в увеличении государственного долга республики.

Совместными действиями СКР, ФСБ, правительства Дагестана и лично главы республики Владимира Васильева удалось добиться отмены данного судебного решения и сохранить для Дагестана 1,3 млрд рублей.

С момента передачи данного уголовного дела в центральный аппарат СКР к уголовной ответственности привлечены 5 высших должностных лиц республики. Так к лишению свободы за получение взятки был осужден руководитель УФАС Кубасай Кубасаев. В отношении зампреда правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиняемого в растрате, уголовное дело слушается в суде. Также в судебном порядке рассматривается дело бывшего министра образования республиканского правительства Шахабаса Шахова, обвиняемого в получении взятки и растрате в крупном размере, совершенной организованной группой.

Расследование по другим эпизодам преступной деятельности должностных лиц Дагестана продолжается. На данный момент установлено 8 эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток, превышения должностных полномочий, незаконного хранения огнестрельного оружия и другие преступления. К уголовной ответственности привлекается 9 лиц, в отношении которых продолжается сбор доказательств. Шамиль Кадиев, который является одним из организаторов преступлений, объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Махачкала, Иван Гридин

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