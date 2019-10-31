«Приказали убить голоса в голове»: житель Нарьян-Мара зашел в детсад в тихий час и зарезал ребенка (ФОТО)

В городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа мужчина с ножом проник в детский сад «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика. Преступник задержан, сообщает Следственный комитет РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Убийцей оказался 36-летний местный житель. Его задержали на месте преступления. Мужчина находился в состоянии опьянения.

По данным СКР, преступник напал на ребенка по время тихого часа. Он ударил малыша ножом в шею, уточняет телеграм-канал Mash.

Телеграм-канал Baza сообщает, что охрана пропустила мужчину в детский сад, решив, что это отец одного из воспитанников.

Официально о мотивах убийцы не сообщается. По информации Baza, в ходе допроса задержанный Денис Поздеев заявил, что ему приказали убить ребенка голоса в голове. Он уточнил, что «голос обещал ему вечную жизнь».

На месте трагедии работают психологи, полиция и следователи.

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где мужчина зарезал ребенка, фото: Baza

Добавим, что помимо дела об убийстве малолетнего возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении должностных лиц детсада и сотрудников ЧОП, охранявших дошкольное учреждение.

Нарьян-Мар, служба информации РИА «Новый День»

Нарьян-Мар. Другие новости 31.10.19

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