Убийца ребенка в Нарьян-Маре арестован. Охранник, пропустивший его в детсад, задержан

Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика в детском саду «Сказа» в Нарьян-Маре, сообщает Следственный комитет. Следствие просило суд арестовать убийцу ребенка на два месяца, в итоге ходатайство было удовлетворено.

В СКР сообщили, что подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет также сообщает о задержании охранника детского сада «Сказка» – сотрудника ЧОП «Святогоръ». По версии следствия, мужчина пропустил в дошкольное учреждение пьяного мужчину, который впоследствии убил ребенка, приняв его за отца одного из малышей. «Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», – отмечается в сообщении. В отношении сотрудника охранного предприятия возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

По данным издания DailyStorm, ЧОП «Святогоръ» принадлежит семье бывшего главы городского совета Нарьян-Мара, замсекретаря отделения «Единой России» в Ненецком автономном округе Ольги Петуниной. Отмечается, что Росгвардия в ходе проверки охранного предприятия в 2018-2019 годах выявляла нарушения в ЧОП и выдавала предписания об их устранении. В частности было установлено, некоторые охранники работали без лицензии. Более того, как оказалось, Святогоръ» не имел права охранять детские сады. В материалах арбитражных разбирательств против ЧОП, инициированных Росгвардией и УМВД по региону, говорится, что компания не имела права осуществлять охрану объектов, подлежащих обязательной антитеррористической защищенности.

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников детсада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Как сообщал «Новый День», 31 октября 36-летний местный житель Денис Поздеев во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» и ударил ножом спящего 6-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте от обильной кровопотери.

Поздеева задержали на месте преступления. По данным СМИ, он вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему «приказали голоса в голове» после того, как он «прочитал в книжке заклинания про вечную жизнь».

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил, что задержанный состоит на учете в наркологии и является хроническим алкоголиком.

Знакомые убийцы сообщили, что мужчина начал злоупотреблять спиртным четыре года назад после увольнения с работы. На почве алкоголизма у него нередко случались приступы белой горячки. Недавно подозреваемый попытался покончить с собой, после чего он проходил лечение в психиатрической больнице, сообщал РБК со ссылкой на знакомого Поздеева.

Нарьян-Мар, служба информации РИА «Новый День»

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