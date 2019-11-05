Выпил валерьянку, услышал голоса и пошел резать: предъявлено обвинение убийце ребенка в Нарьян-Маре (ВИДЕО)

Следствие предъявило обвинение убийце ребенка в детском саду «Сказка» во время тихого часа, 36-летнему неработающему жителю Нарьян-Мара Денису Поздееву. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном. Обвиняемый признался, что за день до трагических событий употреблял спиртные напитки, говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Наутро он почувствовал себя плохо и выпил бутылку настойки валерьянки, после чего услышал голоса и направился в детский сад. Как отмечает СКР, последующие события обвиняемый помнит отрывочно. Ему назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

Поздееву предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). По версии следствия, днем 31 октября он позвонил в домофон детского сада, и охранник дистанционно открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальню, со спящими детьми. Одна из воспитателей пыталась преградить ему дорогу, однако он оттолкнул женщину и проследовал дальше. Вторая воспитательница побежала звать на помощь. Тем временем, няня привела охранника, а сотрудник дошкольного учреждения по хозяйственной части нажала тревожную кнопку. К тому моменту мужчина ударил 6-летнего мальчика ножом в шею. Убийца был задержан вышеперечисленными лицами и удерживался ими на месте преступления до приезда полицейских и бойцов Росгвардии. СМИ ранее сообщали, что Поздеев после задержания вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему «приказали голоса в голове» после того, как он «прочитал в книжке заклинания про вечную жизнь».

Стоит отметить, что обвиняемый ранее не был судим. Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил, что задержанный состоит на учете в наркологии и является хроническим алкоголиком.

СКР опубликовал видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка»

На кадрах видно, как Поздееву открывают дверь в детсад, он ходит там по коридору и заходит в разные помещения.

Следователи также предъявили обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП «Святогоръ» в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Охранник свою вину признал частично.

Суд избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детсада меру пресечения в виде заключения под стражу.

Наряду с этим расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка» (ч.2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, они не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Нарьян-Мар, служба информации РИА «Новый День»

Нарьян-Мар. Другие новости 05.11.19

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