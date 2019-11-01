СКР проверит информацию о попытке воспитателей в Нарьян-Маре остановить убийцу ребенка

Следователи проверят информацию о попытке двух воспитателей предотвратить убийство 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщила представитель СК РФ по Арханшельской области и НАО Светлана Тарнаева.

По ее словам, у следствия есть информация, что воспитатели пытались помешать нападавшему. Обе сотрудницы детсада находились в группе, а дети в это время готовились ко сну. Следователи проверят данные сведения, отметила представитель СКР в комментарии РИА «Новости».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что воспитатели заметили у входа в спальню неизвестного мужчину, который прятал нож в рукаве куртки, и хотели помешать ему пройти к воспитанникам, одно он их оттолкнул в сторону. Тогда женщины побежали за помощью к охраннику на первом этаже, а когда вернулись, было уже поздно – ребенок получил смертельное ранение.

Накануне 36-летний житель Нарьян-МараДенис Поздеев во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» и ударил ножом 6-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте от обильной кровопотери. Поздеева задержали на месте преступления. По данным СМИ, он вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему «приказали голоса в голове» после того, как он «прочитал в книжке заклинания про вечную жизнь».

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский сообщил, что задержанный состоит на учете в наркологии и является хроническим алкоголиком.

Сегодня суд арестовал Поздеева на два месяца.

Нарьян-Мар, служба информации РИА «Новый День»

Нарьян-Мар. Другие новости 01.11.19

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