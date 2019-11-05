В Сибири задержали участников наркосиндиката, продававших героин через интернет-магазин

Полицейские и сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в распространении героина через интернет-магазин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жительница Омска организовала продажу наркотиков в Сети. Этот интернет-магазин являлся крупным ресурсом по распространению запрещенных веществ на территории Новосибирска. В день преступники продавали более 2 тысяч доз героина. Ежемесячный доход превышал 12 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Омске задержали лидера наркосиндиката, а также троих сообщников. В городе Оби Новосибирской области задержаны при транспортировке очередной оптовой партии героина двое предполагаемых курьеров. В обшей сложности силовики изъяли более семи килограммов наркотиков.

Всех подозреваемых заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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