российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 ноября 2019, 12:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Силовики нагрянули с обысками в мэрию дагестанского Каспийска

Силовики проводят обыски в мэрии дагестанского Каспийска, сообщил представитель мэрии. «В здании администрации Каспийска проходят оперативные мероприятия. Здание не оцеплено, мы работаем в обычном режиме, проверочные мероприятия проходят на втором этаже», – приводит слова чиновницы РИА «Новости».

По данным источника «Интерфакс-Юг», заместитель мэра города Заур Римиханов был задержан. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает в свою очередь ТАСС со ссылкой на источник.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса».

По предварительным данным, обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. По имеющейся информации, следственные мероприятия проводят сотрудники МВД по Дагестану. В полицейском главке республики ситуацию пока не комментируют.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 07.11.19

Более 30 детей отравились в поезде «Владикавказ – Москва». / Курганские МЧСники отказались комментировать «звуки взрывов». / В Киеве подорвали Mercedes с российско-украинским бизнесменом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В отношении Кличко возбудили дело о госизмене и хищениях

Депутат-единоросс получил 5 лет колонии за хищение у барнаульцев 43 млн рублей

В Удмуртии арестовали заместителя министра культуры за взятку

Арестованный «золотой полковник» из ФСБ рассказал, сколько миллиардов готов вернуть государству

Начальник костромской колонии попался на миллионной взятке

Ступинским взяточникам из полиции предъявлено обвинение

У Счетной палаты возникли вопросы к расходованию миллиардов Фондом кино

Криминальная «стройка»: руководство ступинской полиции попалось на взяточничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,