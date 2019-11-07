Силовики нагрянули с обысками в мэрию дагестанского Каспийска

Силовики проводят обыски в мэрии дагестанского Каспийска, сообщил представитель мэрии. «В здании администрации Каспийска проходят оперативные мероприятия. Здание не оцеплено, мы работаем в обычном режиме, проверочные мероприятия проходят на втором этаже», – приводит слова чиновницы РИА «Новости».

По данным источника «Интерфакс-Юг», заместитель мэра города Заур Римиханов был задержан. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает в свою очередь ТАСС со ссылкой на источник.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса».

По предварительным данным, обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. По имеющейся информации, следственные мероприятия проводят сотрудники МВД по Дагестану. В полицейском главке республики ситуацию пока не комментируют.

Махачкала, Иван Гридин

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