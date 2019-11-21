Замглавы Бийска обвинили в должностном преступлении с недвижимостью

Алтайские следователи предъявили заместителю главы администрации Бийска Дмитрию Маслюку обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что администрация Бийска заключила с одной из фирм договор строительства трех домов по улице Спекова в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Чиновники процесс строительства жилья не контролировали, а по его завершении дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов – граждане, большинство из которых относится к социально незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в краевое следственное управление СК. После проведения проверочных мероприятий следователи возбудили уголовное дело.

По ходатайству следствия в отношении Маслюка, принявшего непригодные для проживания дома на баланс города, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по краю проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям и бездействию иных должностных лиц администрации Бийска, а также других исполнительных органов государственной власти. Расследование продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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