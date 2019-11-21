Похитил сотни миллионов: задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры Мазо экстрадируют в Россию

Земельный суд Вены по уголовным делам постановил выдать России бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо – фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств и их легализации. Вердикт пока не вступил в силу.

Судебное решение было принято 15 октября 2019 года, оно было обжаловано, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Рассмотрение апелляции на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года.

Суд также рассматривает запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решение пока не принято. После окончательного решения суда в отношении экс-чиновника Россию уведомят о нем по линии Минюста Австрии.

Борис Мазо был задержан 6 ноября в Вене на основании ордера, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его экс-супруга и сын, которые позже были освобождены. Земельный суд Вены отпустил Мазо под залог в 25 тысяч евро. Бывший российский чиновник, согласно вердикту суда, обязан постоянно быть на связи и проживать по своему адресу в Вене.

В свою очередь Мазо попросил политическое убежище в Австрии. Об этом сообщил его адвокат Владислав Мусияка РИА «Новости». По словам юриста, бывший чиновник полагает, что его уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам. Рассмотрение прошения Мазо может растянуться на несколько месяцев или лет. Если Вена решит выдать чиновника России до того, как ему предоставят убежище, то его экстрадируют, отметил адвокат.

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому дело проходит обвиняемым и экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов.

По версии следствия, Мазо, Пирумов и их подельники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже.

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по «делу реставраторов». Речь идет о хищении 164 млн бюджетных рублей при реставрации различных культурных объектов. Он, как и другие фигуранты, получил реальный срок, но был освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок под стражей.

Вена, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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