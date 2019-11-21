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Четверг, 21 ноября 2019, 15:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Иркутский подрядчик похитил более 185 млн рублей при замене лифтов

Иркутские следователи задержали директора компании «Звезда» Олега Хамуляка. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, при замене лифтов в многоквартирных домах (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 2018-2019 годах Хамуляк, действуя вместе с пока неизвестными сообщниками, в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».

Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен особо крупный ущерб.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Иркутск, Иван Гридин

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