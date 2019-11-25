И.о. астраханского министра ЖКХ осудили за должностное преступление

Астраханский суд вынес приговор исполняющему обязанности министра строительства ЖКХ области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, исполняющий обязанности министра незаконно предоставлял некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии» вопреки федеральному законодательству. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 10 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 25.11.19

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