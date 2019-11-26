В Кузбассе 79-летняя бабушка сядет в тюрьму за наркотики

79-летняя жительница Кемерова осуждена за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Пенсионерка проведет в колонии 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, героин остался у бабушки после смерти ее наркозависимого сына. Женщина нашла банку с наркотиком и решила продать запрещенное вещество.

Во время обыска в ее доме обнаружили 17 подготовленных к продаже свертков с наркотиком. Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 граммов героина.

Заводский районный суд Кемерова учел полное признание пенсионеркой своей вины, пожилой возраст и состояние здоровья. Согласно вердикту женщина проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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