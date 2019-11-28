По подозрению в махинации на 24 млн рублей задержан замглавы Назрани

Силовики задержали по подозрению в должностном преступлении заместителя главы администрации Назрани. Уголовное дело возбуждено по статье «превышении должностных полномочий» (ч.3 ст.286 УК РФ). Имя чиновника не разглашается, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Следствие полагает, что в 2017 году мэрия Назрани заключила с государственным унитарным предприятием фиктивный муниципальный контракт на устройство городского водопровода. В рамках контракта, предприятие обязалось установить водонапорные башни, а также пробурить артезианские скважины. В итоге работы ГУП не выполнило, а выделенные из бюджета 24 млн рублей были «безосновательно выведены на счета сторонних организаций».

Кроме того, считает следствие, контракт был заключен с нарушением порядка, установленного ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров». В частности, он не был опубликован на официальном сайте госзакупок, а его номер не соответствовал дате заключения.

Назрань, Иван Гридин

Назрань. Другие новости 28.11.19

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