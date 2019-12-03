В Барселоне испанец обезглавил возлюбленную из России

В Испании местный житель жестоко расправился со своей возлюбленной – гражданкой России.

Тело 41-летней женщины было обнаружено в квартире в городке Эль-Прат-де-Льобрегат, провинция Барселона, где она проживала. Жертва была обезглавлена, на ее руках – множество ран. По подозрению в расправе был задержан 44-летний возлюбленный убитой. Испанца схватили на улице, когда он шел сдаваться правоохранителям, сообщает полиция Каталонии Mossos de Escuadra. Мужчина сознался в убийстве россиянки.

Генконсульство России в Барселоне подтвердило информацию об убийстве российской гражданки в городе Прат-де-Льобрегат. По информации дипломатов, жертвой испанца стала уроженка города Волгодонска Ростовской области 41-летняя Юлия Сафонова, передает РИА «Новости». Убитая не была туристкой – женщина жила в Испании длительное время.

Мэрия городка объявила трехдневный траур после расправы над россиянкой. Накануне вечером в память об убитой женщине в городе прошла траурная акция.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в Испании более 50 женщин стали стали жертвами семейно-бытового насилия.

Барселона, служба информации РИА «Новый День»

Барселона. Другие новости 03.12.19

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