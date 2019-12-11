ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Мурманске: схвачен проукраинский радикал

ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта в Мурманске, который готовил сторонник запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор».

По данным спецслужбы, радикала – 36-летнего россиянина – задержали накануне в Мурманске, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. Задержанный готовил теракт с использованием бомбы у здания городской администрации, уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса (приготовление к террористическому акту).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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