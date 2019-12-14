Гречка вросла в колени ребенка из Омска после наказаний отчима – мальчик стоял на крупе по 9 часов

Житель Омска наказывал своего восьмилетнего пасынка за малейшие провинности, заставляя ребенка по 9 часов стоять на коленях на гречке. Из-за этого крупа буквально вросла в его кожу. Чтобы удалить поврежденные участки кожи вместе с гречкой, врачам пришлось провести операцию под полным наркозом. После хирургического вмешательства мальчик восстанавливался в больнице больше трех недель.

35-летний отчим наказывал пасынка из-за опозданий домой после школы и после прогулок. 27-летняя мать ребенка не вступалась за сына и одобряла подобные воспитательные приемы сожителя. Пытки отчим снимал на видео, чтобы контролировать процесс в свое отсутствие.

В какой-то момент, не выдержав многочасового истязания, ребенок сбежал к соседям, а те обратились в полицию.

Ребенка поместили в больницу. Врачи обнаружили у мальчика белково-энергетическую недостаточность, что говорит о том, что ребенок длительное время голодал. Об этом сообщил старший следователь омского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Егор Мироненко в комментарии омской телерадиокомпании «Антенна 7».

Также медикам пришлось удалять поврежденные участки кожи на коленях вместе с вросшей гречкой. Операция происходила под полным наркозом. После хирургического вмешательства ребенка более 20 дней лечили в больнице, рассказал следователь.

В отношении родителей мальчика возбуждено уголовное дело по трем статьям статьям УК РФ – «Истязание», «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отчим заключен под стражу. Мать ребенка находится под подпиской о невыезде.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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