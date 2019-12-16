В Омске судят родителей, заставлявших ребенка в наказание часами стоять коленями на гречке

В Омске предстали перед судом родители восьмилетнего мальчика, ставившие ребенка коленками на гречку в наказание за малейшие провинности. Эта дикая история вызвала большой общественный резонанс. Ребенка заставляли часами стоять на гречке, из-за чего крупа вросла в его кожу. Чтобы удалить поврежденные участки кожи вместе с гречкой, врачам пришлось провести операцию. После хирургического вмешательства мальчик восстанавливался в больнице больше трех недель.

27-летняя мать ребенка Алина Юмашева и отчим – 35-летний программист Сергей Казаков – в мае стали фигурантами уголовного дела, возбужденного трем статьям УК РФ – пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Им грозит до 7 лет колонии.

Согласно версии следствия, Казаков с течение двух месяцев не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречку за малейшие незначительные провинности – несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки. Мальчика заставляли стоять на крупе длительное время – от получаса до 9 часов. Пытки отчим снимал на видео, чтобы контролировать «воспитательный процесс» в свое отсутствие. Мать ребенка не вступалась за сына и одобряла действия сожителя. 11 мая, не выдержав многочасового истязания, ребенок сбежал к соседям по даче, а те обратились в полицию.

Мальчика поместили в больницу. Медики обнаружили у ребенка белково-энергетическую недостаточность из-за длительного недоедания – родители морили мальчика голодом. Также врачам пришлось удалять поврежденные участки кожи на коленях вместе с вросшей гречкой. Операция происходила под полным наркозом. В больнице ребенок провел месяц.

В ходе следствия Казаков был помещен под стражу, а мать мальчика отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые признали вину частично. Они утверждали, что в их действиях не было истязания ребенка. Мать рассказала, что сама попробовала постоять на гречке – больно ей не было, и поэтому решили применить такой способ наказания к ребенку, сообщает «Комсомольская правда».

По данным СКР, сразу после возбуждения уголовного дела мальчика по инициативе следствия изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился до начала учебного года. Потом его вернули матери. Отмечается, что в настоящее время органы опеки и попечительства осуществляют социальный патронаж над ребенком, мальчику оказывается социально-педагогическая и психологическая помощь.

Сегодня на суде мать ребенка рассказала, что сильно боялась сожителя и поэтому не могла ему перечить во всем, что касалось воспитания сына. Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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