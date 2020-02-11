Отчим-садист, заставлявший ребенка стоять на макаронах, получил 4 года «строгача»

Житель Пермского края получил срок за жестокие издевательства над пасынком. Мужчина заставлял ребенка длительное время стоять на макаронах, избивал его и запрещал ходить в туалет. Суд приговорил 30-летнего истязателя к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, житель Красновишерска регулярно издевался над 7-летним сыном своей сожительницы с марта 2016 года по сентябрь 2019 года, причиняя мальчику физические и психические страдания.

Суд признал его виновным по п.п. «г» , «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки).

Как сообщал «Новый День», ранее похожая история произошла в Омской области – отчим в наказание заставлял 8-летнего мальчика стоять на гречке, из-за чего крупа вросла в его кожу. Чтобы удалить поврежденные участки кожи вместе с гречкой, врачам пришлось провести операцию. После хирургического вмешательства ребенок восстанавливался в больнице больше трех недель. Эта дикая история вызвала большой общественный резонанс. В отношении 27-летней матери ребенка Алины Юмашева и отчима,35-летнего программиста Сергея Казакова, было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Им грозит до 7 лет колонии. Отчима ребенка по решению суда заключили под стражу. Суд над родителями школьника начался в середине декабря прошлого года. Ребенка вернули матери – женщина сейчас находится под подпиской о невыезде по делу об издевательстве над сыном.

Пермь, Ольга Панфилова

Пермь. Другие новости 11.02.20

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