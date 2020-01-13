Ребенка, которого заставляли в наказание часами стоять коленями на гречке, вернули матери-истязательнице

В Омске 8-летнего мальчика, которого родители ставили на колени на гречку в наказание, вернули матери. Женщина находится под подписке о невыезде по делу об издевательстве над сыном. Отчим мальчик помещен под арест.

О том, что ребенка вернули в семью, сообщил директор школы-интерната Евгений Пузанов, где какое-то время находился мальчик. По его словам, мать ребенка не ограничена в родительских правах, поэтому сейчас сын проживает с ней, передает ТАСС. Пузанов также рассказал, что новогодние каникулы мальчик провел с мамой и бабушкой.

Окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после оглашения судом приговора по делу об истязании школьника.

Напомним, что дикая история с мальчиком вызвала большой общественный резонанс. Ребенка заставляли часами стоять на гречке, из-за чего крупа вросла в его кожу. Чтобы удалить поврежденные участки кожи вместе с гречкой, врачам пришлось провести операцию. После хирургического вмешательства мальчик восстанавливался в больнице больше трех недель. Кроме того, врачи обнаружили у ребенка белково-энергетическую недостаточность из-за длительного недоедания – родители морили мальчика голодом.

В отношении 27-летней матери ребенка Алины Юмашева и отчима – 35-летнего программиста Сергей Казаков – в мае прошлого года было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Им грозит до 7 лет колонии.

Согласно версии следствия, Казаков с течение двух месяцев не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречку за малейшие незначительные провинности – несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки. Мальчика заставляли стоять на крупе длительное время – от получаса до 9 часов. Пытки отчим снимал на видео, чтобы контролировать «воспитательный процесс» в свое отсутствие. Мать ребенка не вступалась за сына и одобряла действия сожителя. 11 мая, не выдержав многочасового истязания, ребенок сбежал к соседям по даче, а те обратились в полицию.

В рамках расследования дела Казаков был помещен под стражу, а мать мальчика отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые признали вину частично. Они утверждали, что не издевались над сыном. Мать рассказала, что сама попробовала постоять на гречке – больно ей не было, и поэтому решили применить такой способ наказания к ребенку, сообщала «Комсомольская правда».

Суд над родителями школьника начался в середине декабря.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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