В колонии Калмыкии зэк организовал террористическое сообщество

В исправительной колонии Калмыкии, уроженец Дагестана организовал террористическое сообщество, в которое вошли более 100 заключенных. Руководство учреждения покрывало террористов.

Как сообщили в СКР, дагестанец отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. «В целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество», – говорится в сообщении.

С 2013 года по настоящее время к нему примкнули не менее 100 осужденных. Некоторые из них покинули зону. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.

Фигурантами уголовного дела по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нем) стали 22 человека. Оперативные мероприятия в рамках расследования прошли в нескольких регионах – в Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской области и на Кубани. Сотрудники ФСБ допрашивали родственников и близких подозреваемых, а также обыскали служебный кабинет первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

Силовики задержали пять человек. Установлено, что еще трое участников террористического сообщества, которые вышли из мест лишения свободы, были убиты правоохранителями при оказании вооруженного сопротивления. Остальные подозреваемые находятся в исправительных учреждениях.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН.

Элиста, Служба информации РИА «Новый День»

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