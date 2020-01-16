Глава МВД Коми попался на крупной взятке

Следственный комитет России сообщил о задержании министра внутренних дел Республики Коми. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), говорится в сообщении СКР. Подробности пока не разглашаются.

В настоящее время решается вопрос об избрании глава МВД Коми меры пресечения. Также отмечается, что по уголовному делу «проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы». В них помимо сотрудников СКР участвуют оперативники регионального управления ФСБ.

Согласно данным сайта ГУ МВД РФ по Коми, региональный полицейский главк возглавляет генерал-майор полиции Виктор Половников. Он был назначен министром внутренних дел по Республике Коми 8 мая 2015 года. Половников – выходец из Курганской области, карьеру в правоохранительных органах начал с должности от оперуполномоченного отдела уголовного розыска Курганского облисполкома (1984 год) и дослужился до поста замначальника Управления внутренних дел Курганской области по экономической безопасности. С ноября 2011 года Половников работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному, спустя три года его перевели в Коми.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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