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Пятница, 17 января 2020, 12:57 мск

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Заместителя мэра Ярославля задержали за взятку

В Ярославле задержан заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки. Следственный комитет пока не комментирует ситуацию. Сегодня суд, как ожидается, изберет 38-летнему заммэра меру пресечения, сообщают местные СМИ.

Бадаев получил свой пост в марте 2019 года. Ранее он работал в мэрии подмосковного Переславля-Залесского, где в должности заместителя мэра отвечал за сферу архитектуры и градостроительства.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 17.01.20

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