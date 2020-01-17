Заместителя мэра Ярославля задержали за взятку

В Ярославле задержан заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки. Следственный комитет пока не комментирует ситуацию. Сегодня суд, как ожидается, изберет 38-летнему заммэра меру пресечения, сообщают местные СМИ.

Бадаев получил свой пост в марте 2019 года. Ранее он работал в мэрии подмосковного Переславля-Залесского, где в должности заместителя мэра отвечал за сферу архитектуры и градостроительства.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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