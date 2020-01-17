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Пятница, 17 января 2020, 16:00 мск

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Министр здравоохранения Саратовской области стала фигуранткой уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области. Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и региональный министр здравоохранения Наталья Мазина.

По версии следствия, осенью 2018 года региональный минздрав заключил три государственных контракта на поставку 18-ти ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений Саратовской области. При этом техника не соответствовала госконтракту, о чем должностные лица минздрава были проинформированы.

Мазина и ее подчиненные, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. За продукцию ненадлежащего качества заплатили 53 млн рублей, тем самым причинив соответствующий ущерб бюджету.

Уголовное дело в отношении Мазиной возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации), остальных сотрудников – по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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