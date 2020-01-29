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Среда, 29 января 2020, 13:16 мск

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Следователи требуют отстранить от должности главу саратовского минздрава

СКР потребовал отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Ранее чиновница стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Ущерб от ее действий оценивается в 53 млн рублей.

«По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности», – рассказали РИА «Новости» пресс-службе Волжского районного суда Саратова. Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение ходатайства СК назначено на 30 января.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области и регионального министра здравоохранения Натальи Мазиной 17 января. По версии следствия, осенью 2018 года региональный минздрав заключил три государственных контракта на поставку 18-ти ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений Саратовской области. При этом техника не соответствовала госконтракту, о чем должностные лица минздрава были проинформированы.

Мазина и ее подчиненные, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. За продукцию ненадлежащего качества заплатили 53 млн рублей, тем самым причинив соответствующий ущерб бюджету.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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