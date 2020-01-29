Следователи требуют отстранить от должности главу саратовского минздрава

СКР потребовал отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Ранее чиновница стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Ущерб от ее действий оценивается в 53 млн рублей.

«По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности», – рассказали РИА «Новости» пресс-службе Волжского районного суда Саратова. Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение ходатайства СК назначено на 30 января.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области и регионального министра здравоохранения Натальи Мазиной 17 января. По версии следствия, осенью 2018 года региональный минздрав заключил три государственных контракта на поставку 18-ти ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений Саратовской области. При этом техника не соответствовала госконтракту, о чем должностные лица минздрава были проинформированы.

Мазина и ее подчиненные, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. За продукцию ненадлежащего качества заплатили 53 млн рублей, тем самым причинив соответствующий ущерб бюджету.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 29.01.20

«Газпром» vs семьи спикера Госсовета РК: мэрия Ялты потребовала снести пансионат «Парковое». / Убийца депутата заксобрания и его супруги найден месте преступления. / По «делу Голунова» в Москве задержаны бывшие полицейские. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»