Замначальника Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову военные следователи предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд рублей.

Из материалов уголовного дела, оглашенных судьей Второго окружного военного суда, следует, что 18 октября 2019 года Арсланову обвили в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В частности, его обвинили в хищении 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей в рамках исполнения госконтрактов. Сегодня, 21 января, суд рассмотрел жалобы на арест имущества генерала.

Уголовное дело в отношении Арсланова возбудили 6 августа 2013 года. Его подозревали в хищении средств при заключении госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники вооруженных сил. Срок следствия по делу закончится 6 февраля 2020 года, отмечает «Интерфакс».

По словам адвоката генерала Антона Антонова, суд арестовал земельный участок Арсланова в подмосковных Липках, а также соседний с ним участок его дочери с домом, квартиру сына на северо-западе Москвы и его дачу. По словам Антонова, «на участке дочери не находится никакого дома».

О заинтересованности правоохранителей деятельностью Арсланова стало известно осенью 2019 года. Другими фигурантами дела стали начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления ГУ связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО «Воентелеком» – экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

По данным ряда СМИ, привлечь к ответственности Арсланова удалось благодаря сотрудничеству других фигурантов уголовного дела со следствием. Сам генерал, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает.

Москва, Иван Гридин

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