Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД арестовали за взятку

В Москве суд отправил под арест начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Ее подозреваются во взяточничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», – рассказали ТАСС в суде.

По неофициальным данным, Алешина получила взятку в размере нескольких миллионов рублей. «Ее уголовное дело расследуют следователи СКР», – уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах.

В декабре прошлого года стало известно об обысках по делу о контракте между МВД России и «Центральным страховым обществом». Организация выиграла тендер на страхование полицейских на 13,7 млрд рублей. Некоторое время спустя компания подала в Центробанк недостоверную отчетность и была лишена лицензии. МВД тогда потеряло 250 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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