Арестованы 10 участников банды полицейских-взяточников на Кубани

В Краснодарском крае в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили полицейские, задержаны и арестованы еще трое сотрудников полиции. Правоохранители подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем ( ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взяток в особой крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Среди задержанных – начальник оперативно-разыскного отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, начальник отдела МВД по Успенскому району Андрей Новиков, начальник ГИБДД по Успенскому району Илья Макаренко, а также экс-начальник отделения № 6 оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскной части СБ краевого полицейского главка Руслан Скопенко.

Согласно версии следствия, с 2016 по 2020 год правоохранители, действуя в составе преступного сообщества, регулярно получали взятки за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский» на федеральной трассе «Кавказ». Деньги передавались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, а также за обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост автомобилей, незаконно перевозящих спиртосодержащую продукцию и другие товары.

Ранее по делу о «полицейском» преступном сообществе были задержаны 7 кубанских правоохранителей, в их числе пять инспекторов ГИБДД, дежурившие на посту «Успенский», а также их командир – Сергей Бочкарев и начальник ОЭБиПК отдела МВД по Успенскому району Михаил Баканов. Таким образом, число задержанных полицейских по громкому делу достигло 10 человек. Все они заключены под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают других возможных участников преступной группы.

Общий объем полученных полицейскими взяток СКР не раскрывает. По данным источников газеты «Коммерсант», речь идет о сумме в 54 млн рублей.

Краснодар, Ольга Панфилова

Краснодар. Другие новости 06.03.20

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