На Кубани арестовали еще четверых полицейских-взяточников

В Краснодарском крае еще четверо полицейских помещены под стражу по делу о взяточничестве. Ранее были арестованы 11 действующих и бывших правоохранителей. Расследование продолжается.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, были задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Согласно версии следствия, с 2016 по 2020 год правоохранители, действуя в составе преступного сообщества, регулярно получали взятки за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский» на федеральной трассе «Кавказ». Деньги передавались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, а также за обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост автомобилей, незаконно перевозящих спиртосодержащую продукцию и другие товары. Общий объем полученных полицейскими взяток СКР не раскрывает. По данным источников газеты «Коммерсант», речь идет о сумме в 54 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ «организация преступного сообщества» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение взяток в особой крупном размере». В настоящее время фигурантами этого дела являются 15 полицейских.

Краснодар, Зоя Осколкова

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