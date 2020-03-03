На Кубани семерых полицейских задержали за взятки

В Краснодарском крае следователи вычислили преступное сообщество, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Постовые брали взятки и беспрепятственно пропускали преступников и контрабанду.

По версии следствия, входящие в группировку сотрудники ДПС работали на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ». Взятки предназначались «за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию».

Фигурантами уголовного дела об организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере стали семь сотрудников МВД – командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев, инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаил Баканов, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Роман Гриненко.

Правоохранители провели 49 обысков в домах и кабинетах подозреваемых, а также у других лиц, причастность к незаконной деятельности преступного сообщества которых проверяется. Расследование продолжается.

Краснодар, Зоя Осколкова

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