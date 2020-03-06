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Пятница, 6 марта 2020, 17:07 мск

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Экс-мэр Мичуринска получил «условку» за злоупотребление на 30 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему главе Мичуринска, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Было доказано, что в августе 2016 года градоначальник от имени муниципалитета заключил контракт о приобретении у своего знакомого здания старой котельной с оборудованием и земельным участком стоимостью около 30 млн рублей под залог торговых площадей, находящихся в собственности города.

При этом он знал, что в городской казне таких средств нет, а необходимость приобретения устаревшей котельной отсутствует, так как к будущему сезону будут введены две новые котельные. Суд приговорил экс-мэра к 4 годам лишения свободы условно с лишением права 3 года занимать определенные должности.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 06.03.20

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Метки / Коррупция

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