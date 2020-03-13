Экс-глава Бабаюртовского района получил «условку» за хищение из бюджета

В Дагестане суд вынес приговор бывшему главе Бабаюртовского района Эльдару Карагишиеву, сообщает пресс-служба СКР. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и присвоении или растрата вверенного имущества в особо крупном размере (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.4 ст.160 УК РФ).

В суде доказано, что в 2018 году Карагишиев пошел на преступный сговор с главой строительной компании «Бисма» Маирбеком Будаевым. Глава муниципалитета изготовил подложные документы, с помощью которых похитил из бюджета более 2 млн рублей, которые предназначались для ремонта парка в селе Бабаюрт и дорог в селе Львовское. Фактически ремонт работы провели жители сел за собственный счет.

Подсудимый полностью возместил причиненный государству ущерб. Приговором суда Карагишиеву назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Кроме того он лишен права занимать определенные должности в течении одного года.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 13.03.20

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