В Калуге высокопоставленный коммунальщик незаконно обогатился на капремонтах

В Калуге завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора подведомственного управлению ЖКХ города Центра по повышению энергетической эффективности. Как сообщили в пресс-службе СКР, мужчину обвиняют в целой серии получения взяток (ч.2, п.«в» ч.5, ч.6, ст.290 УК РФ)

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемый предложил подрядчикам решить вопрос об устранении всех препятствий при приемке выполненных ими работ по капремонту многоквартирных домов. Чиновник использовал расписки от партнеров о наличии задолженности перед ним. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, расписки предполагалось вернуть за вознаграждение.

Подрядчики обратились с заявлением в управление ФСБ по Калужской области, сотрудники которого совместно с коллегами из регионального УМВД зафиксировали факты получения взяток. Общая сумма полученных им средств превысила 2,5 млн рублей. Следователи СКР наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 3 млн рублей, в том числе счета фигуранта и автомобиль бизнес-класса.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 17.03.20

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