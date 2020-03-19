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Четверг, 19 марта 2020, 15:36 мск

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Завкафедрой сибирского вуза попался на взятках от студентов

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В Красноярске задержан и арестован заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы завкафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов вуза получил от студентов взятки на сумму более 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за способствование в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела Сибирского государственного университета науки и технологи им. М.Ф. Решетнева. Подозреваемый ставил положительные оценки за вступительные экзамены, но по факту знания не проверял, отметили в Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В отношении завкафедрой возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток от студентов через посредника. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 19.03.20

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