ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) предотвратили в Краснодаре готовившийся теракт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 1993 года рождения», – приводит ТАСС слова представителя ФСБ.

Отмечается, что в автомобиле злоумышленника находилось самодельное взрывное устройство. Кроме того, силовики обнаружили в его гаджете переписку террористами запрещенной в России международной организации «Исламское государство», которые находятся за рубежом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 27.03.20

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