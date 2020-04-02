Два генерала МВД задержаны по подозрению в коррупции

Оперативники ФСБ проводят обыски в следственном департаменте МВД РФ по делу о коррупции. В рамках расследования дела задержаны два генерала – заместитель начальника департамента и следователь по особо важным делам. Их подозревают в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его сведениям, взяткодателем выступил предприниматель, которого задержали в июне 2019 года по обвинению в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Речь идет о владельце компании Optima Development Альберте Худояне. Бизнесмену вменяют незаконное приобретение права долгосрочной аренды трех земельных участков. По версии ФСБ, взятку он дал за перевод по домашний арест.

Источник РБК в МВД РФ уточняет, что Следственные действия проводятся у заместителей руководителя следственного департамента МВД Александра Красовского и Алесандра Бирюкова.

Официальных комментариев МВД пока не поступало.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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