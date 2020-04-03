ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Ставрополье

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Ставропольском крае.

По данным центра общественных связей спецслужбы, члены законспирированной ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) – местный житель и выходец из Дагестана – планировали нападения на сотрудников полиции и террористические акты в местах массового скопления людей.

Одного из бандитов задержали, второго боевик был убит при оказании вооруженного сопротивления. Никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал.

На месте инцидента были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и запрещенная экстремистская литература.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.04.20

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