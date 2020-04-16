Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство

В Московской области задержали полковника Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей.
По информации источника в правоохранительных органах, силовик требовал миллионы у бизнесмена, передает ТАСС. Предприниматель обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в военные следственные органы Следственного комитета РФ.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 16.04.20
Прокуратура наказала мэра Салехарда за детей, играющих на крыше аварийной «деревяшки». / В центре Москвы на службе умер сотрудник Росгвардии. / «Недопустимо и ошибочно»: СПЧ выступил против изменения даты окончания Второй мировой войны. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube