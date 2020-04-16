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Четверг, 16 апреля 2020, 12:48 мск

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Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство

В Московской области задержали полковника Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей.

По информации источника в правоохранительных органах, силовик требовал миллионы у бизнесмена, передает ТАСС. Предприниматель обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в военные следственные органы Следственного комитета РФ.

Москва, Наталья Петрова

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